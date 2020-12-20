Англия

Норвежец считает, что у Маркуса есть ДНК клуба.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мнением о нападающем команды Маркусе Рашфорде.

"Маркус достаточно талантлив, достаточно самокритичен и достаточно мотивирован, чтобы стать легендой этого клуба.

Должен сказать, что статистика уже сейчас отражает его вклад. Это чувствуется и в раздевалке. Маркус – насквозь манчестерский мальчик.

Я полностью удовлетворен его выступлениями. Он знает, что такое Манчестер Юнайтед. У него есть ДНК клуба.

Конечно, я стараюсь поглядывать за ним, пытаюсь оберегать его. В карьере футболиста никогда не скажешь точно, повезет тебе с травмами или нет. В прошлом году он повредил спину, а моя задача, как и всего штаба, – защитить его.

Потому что, учитывая его талант, он всегда будет целью для соперника", – приводит слова Солскьяера Goal.

В текущем сезоне Рашфорд забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи в 12 матчах АПЛ.

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