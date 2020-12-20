Англия

Англичанин раскритиковал игроков "канониров".

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер раскритиковал игру лондонского Арсенала.

"Я не был бы так уверен, что Арсенал останется в АПЛ по итогам сезона. Не с тем стартовым составом и отношением некоторых из этих игроков. Арсенал играет без креатива, им не хватает скорости, они недостаточно много работают. Микель Артета должен быть обеспокоенным, полагаясь на этих игроков. Двенадцать голов за весь сезон — это что-то невероятно позорное".

Также Ширер был безжалостным в отношении Николя Пепе, который по его мнению не выкладывается на поле.

"В матче с Эвертоном Пепе даже не забегал в штрафную. Он бегал трусцой, а иногда позволял себе ходить пешком по полю. Есть еще несколько игроков, которые не соответствуют уровню команды. Арсенал никогда не начнет забивать с таким отношением", — цитирует Ширера ВВС.

Отметим, что после 14 туров Арсенал занимает 15 место в турнирной таблице АПЛ, при этом опережая Бернли, который находится в зоне вылета, на четыре очка.

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