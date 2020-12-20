Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Тоттенхэм и Лестер.

Захватывающее противостояние за промежуточную третью строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги ожидает нас на Тоттенхэм Стэдиум.

Стартовый состав от Жозе Моуриньо практически не претерпел изменений после неудачной игры против Ливерпуля (1:2) в середине недели. Освежился лишь левый фланг обороны выходом Регилона, в то время как Ндомбеле заменил Бергвейна в линии полузащиты.

Лестер также был безуспешен в игре против Эвертона (0:2), но от Брендана Роджерса последовало куда больше изменений: фланги обороны останутся за Кастанем и Джастином, в то время как Ндиди возьмет на себя опорную зону, а Тилеман и Олбрайтон помогу команде в атакующем звене полузащиты.

Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Ло Чельсо, Ндомбеле, Сон Хын Мин — Кейн.

Запасные: Харт, Доэрти, Родон, Дэвис, Уинкс, Бергвейн, Моура, Винисиус.



Лестер: Шмайхель — Кастань, Фофана, Эванс, Джастин — Ндиди — Олбрайтон, Тилеманс, Мэддисон, Барнс — Варди.