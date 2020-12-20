Англия

Коллектив Жозе Моуриньо не смог продемонстрировать стремления к победе, пропустив по голу в каждом из таймов (0:2).

На вершине турнирной таблицы английской Премьер-лиги по ходу четырнадцатого тура уже вовсю начинали звучать ливерпульские мотивы, что точно не могло устраивать лондонский Тоттенхэм. Но что можно было поделать, раз такова цена поражению команде Юргена Клоппа в очном противостоянии на Энфилде? Казалось бы, сезон национального первенства все еще продолжает набирать обороты, но, с другой стороны, уже была преодолена первая треть из общего числа поединков.

Середина розыгрыша АПЛ в этом сезоне начиналась аккурат к Рождеству, и, как всем известно, в этот период начинается пресловутый "boxing day", когда команды играют между собой без полноценного права на передышку. По большому счету, игра "шпор" и Лестера могла расцениваться как одно из блюд ко грядущему праздничному столу, но главный приз за итоговый успех был достаточно престижным — право закрепиться сразу на второй строчке турнирной таблицы.

К сожалению, коллектив Жозе Моуриньо не захотел принимать участие в подобных состязаниях. Болезненное поражение от Ливерпуля (1:2), по всей видимости, ударило по психологии команды, что было особенно заметно под конец отчетной встрече. По большому счету, Тоттенхэма хватило всего на полчаса содержательного футбола, однако ударов в створ ворот Шмайхеля в этот период не было нанесено, поэтому поводов для обсуждений не было.

Равно как и не было оснований для того, чтобы считать игру "лис" выдающейся. Классическая возня в центре поля иногда завершалась выходами команд во фланги, но плотность в штрафной мгновенно создавалась настолько высокого уровня, что шансов завершение, даже у такого солидного набора исполнителей, практически не было. Удар головой от Кейна над перекладиной на 41-й минуте — первый повод поговорить об упущенном голевом моменте.

Но уже через несколько минут говорили только о ситуации внутри штрафной команды Харри. Бездумный толчок в спину Фофана у правого угла владений своей команды совершил Орье, что в "реальности VAR" не проходит незамеченным. Пенальти Варди исполнил точно по центру ворот.

У Моуриньо совершенно не было почвы для изменений после перерыва, поэтому опытный специалист решил наугад выпустить Гарета Бэйла. Прогадал наставник с ушедшим с поля игроком — уже через несколько минут травмировался при падении на газон Ло Чельсо, поэтому пришлось "сжигать" очередную замену. И ладно был все эти ротации принесли хоть какой-то прок.

Тоттенхэм раскрылся со старта, но мгновенно получил голевой заброс от центра поля, который в офсайд для Мэддисона отправил Фофана. Арбитр отменил взятие ворот, но было очевидно, что "шпоры" пойдут вперед и в дальнейших ситуациях, поэтому свой очередной гол все равно пропустят.

Так и произошло. На 59-й минут Варди "подставил" Альдервейрельда, головой пробив в бедро сопернику, замыкая подачу Олбрайтона с правого фланга. Автогол укрепил лидерские позиции Лестера в поединке, после чего "лисам" оставалось просто довести игру до завершения. Тоттенхэм сопротивлялся лишь в малой степени такому сценарию, поэтому результат на лицо — команда Моуриньо в начале недели была первой, а теперь — рискует выпасть за пределы предполагаемой зоны Лиги чемпионов УЕФА.

В следующем туре лондонский Тоттенхэм будет на выезде противостоять Вулверхэмптону, а Лестер на своем поле примет Манчестер Юнайтед.Тоттенхэм —0:2Варди, 45+4 (пен.), Альдервейрельд, 59 (авт.)Льорис — Орье (Уинкс, 63), Альдервейрельд, Дайер, Регилон — Сиссоко, Хойбьерг — Ло Чельсо (Моура, 49), Ндомбеле (Бэйл, 46), Сон Хын Мин — Кейн.Шмайхель — Джастин, Фофана, Эванс, Кастань (Амарти, 60) — Ндиди — Олбрайтон, Тилеманс, Мэддисон, Барнс (Прат, 84) — Варди (Ихеаначо, 87).Предупреждения: Дайер, Уинкс — Олбрайтон, Ндиди.