Англия

Вест Бромвич — восьмая команда Премьер-лиги в карьере опытного специалиста.

Сэм Аллардайс дебютирует на посту главного тренера Вест Бромвича в поединке 14-го тура английской Премьер-лиги против Астон Виллы.

Для 66-летнего специалиста "дрозды" являются уже восьмой командой высшего дивизиона Англии, в которой он успел поработать за свою продолжительную карьеру.

Интересно, что Аллардайс потерпел поражение в своем дебюте в АПЛ на новой должности лишь единожды.

Произошло это в октябре 2015 года в поединке против Вест Бромвича (0:1). Тогда английский коуч возглавлял Сандерленд.

Напомним, матч Вест Бромвич — Астон Вилла состоится сегодня, в 21:15 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!