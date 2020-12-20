Англия

Завершился поединок АПЛ между "дроздами" и вилланами.

Вест Бромвич в поединке четырнадцатого тура АПЛ, который стал дебютным для Сэма Аллардайса во главе "дроздов", разгромно уступил Астон Вилле на своем поле.

Гости открыли счет усилиями Эль-Гази, а в конце матча довели счет до разгромного благодаря голам Эль-Гази и Траоре.

Вест Бромвич — Астон Вилла 0:3

Голы: Эль-Гази, 5, 88, Траоре, 84

Вест Бромвич: Джонстон — О`Ши, Гиббс, Аджайи, Ферлонг — Галлахер, Диангана (Иванович, 78), Сойерс, Филлипс (Остин, 77), Ливермор — Грант (Робинсон, 83).

Астон Вилла: Мартинес — Хос, Мингз, Таргетт, Кэш — Грилиш, Эль-Гази, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре — Уоткинс.

Предупреждения: Грант — Хос, Мингс

Удаление: Ливермор, 36