Англия

Хавбек Астон Виллы проводит отличный сезон в чемпионате Англии.

Астон Вилла испортила дебют Сэма Аллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича, разгромив его новую команду со счетом 3:0.

Одним из лучших футболистов этой встречи традиционно стал полузащитник Джек Грилиш, который стал автором результативной передачи на Траоре — 6-й в текущем сезоне АПЛ.

Стоит отметить, что в нынешней кампании 25-летний англичанин создал для своих партнеров по команде 38 моментов, которые завершились или могли завершиться голом.

Этот показатель на данный момент является лучшим среди всех футболистов топ-5 чемпионатов Европы.

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