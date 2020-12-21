Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

Астон Вилла испортила дебют Сэма Аллардайса на посту главного тренера Вест Бромвича, разгромив его новую команду со счетом 3:0.

Счет в матче открыл Эль-Гази уже на 5-й минуте встречи, а удаление Ливермора лишь усложнило положение дел "дроздов". Избежать разгрома в первом матче под руководством нового тренера Вест Бромвичу не удалось.

Смотрите видео голов и обзор матча Вест Бромвич — Астон Вилла:



Вест Бромвич — Астон Вилла 0:3

Голы: Эль-Гази, 5, 88, Траоре, 84

Вест Бромвич: Джонстон — О`Ши, Гиббс, Аджайи, Ферлонг — Галлахер, Диангана (Иванович, 78), Сойерс, Филлипс (Остин, 77), Ливермор — Грант (Робинсон, 83).

Астон Вилла: Мартинес — Хос, Мингз, Таргетт, Кэш — Грилиш, Эль-Гази, Макгинн, Дуглас Луис, Траоре — Уоткинс.

Предупреждения: Грант — Хос, Мингс

Удаление: Ливермор, 36