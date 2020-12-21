Испанский специалист стал сменщиком Владимира Ивича.
Хиско Муньос, ФК Уотфорд
21 декабря 2020, 12:59
Уотфорд на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера первой команды, которым стал Хиско Муньос.
40-летний специалист подписал с клубом из Чемпионшипа контракт, сроки и финансовые детали которого не уточняются.
Отметим, что Муньос сменил на посту наставника "шершней" Владимира Ивича, который по итогам ноября стал лучшим тренером Чемпионшипа.
После 20-ти туров Уотфорд имеет в своем 34 набранных очка, что позволяет ему располагаться на пятой строчке в турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии.
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