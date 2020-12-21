Англия

Менеджер "канониров" — о ситуации в команде.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о текущем положении команды, а также поведал о том, что намерен делать.

"На данный момент я должен стараться быть как можно более позитивным, верить в то, что мы делаем, пытаться изменить вещи, чтобы все работало лучше, и оставаться сильным. Мы проходим через множество трудностей, последнее, о чем мы хотим думать, — это новые проблемы, которые появятся в ближайшие несколько месяцев. Я не в таком настроении.

Я знаю свою ответственность и знаю, почему я здесь. Всем известно, что несколько месяцев назад это не решалось очень быстро", — цитирует Артету Goal.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о возможном увольнении.