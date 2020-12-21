Англия

Защитник был вынужден покинуть поле на 10-й минуте.

В поединке 14-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле принимает Вест Хэм, побеждая после первого тайма со счетом 1:0.

Отметим, что на 10-й минуте поединка травму в составе лондонцев получил защитник Бен Чилвелл, которому повредили голеностоп.

Примечательно, что английский футболист уже не первый раз получает подобную травму. Ранее, из-за повреждения голеностопа, Чилвелл пропустил старт сезона.

Ранее свое мнение о пребывании и игре в составе Вест Хэма высказал полузащитник Андрей Ярмоленко.