Англия

Вингер поведал о своей ситуации в команде.

Крайний полузащитник Андрей Ярмоленко прокомментировал текущую форму команды, а также рассказал о своем желании чаще играть.

"Не хочу говорить о том, где финиширует Вест Хэм. Под руководством Пеллегрини шли четвертыми в таблице, но все закончилось для нас не слишком хорошо. Не хочу говорить, ведь это может не осуществиться. Я лучше промолчу и сделаю все, что в наших силах.

Я хочу играть в каждом матче. Готов приложить все усилия, чтобы попасть в стартовую 11-ку ", — цитирует Ярмоленко OneFootball.

Напомним, что украинский футболист остался в запасе на поединок 14-го тура АПЛ против Челси.