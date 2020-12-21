Англия

Украинский полузащитник так и не появился на поле, а его партнеры не смогли сдержать натиск соперника.

Челси принимал Вест Хэм на своем поле в рамках поединка четырнадцатого тур чемпионата Англии. Дэвид Мойес оставил Андрея Ярмоленко в запасе, доверив место в стартовом составе Боуэну. "Молотобойцы" показывали неплохие результаты перед отчетным поединком и собирались продолжить, а вот команде Лампарда нужно было реабилитироваться за неудачи.

С первых минут команды задали не самый высокий темп игры, но Челси пытался комбинировать на чужой половине поля. Довольно быстро "пенсионеры" лишились Бена Чилвелла, который получил повреждение голеностопа, однако была и хорошая новость - Тиаго Силва головой переправил мяч в ворота после подачи Маунта с углового. 1:0.

Вест Хэм лишь к середине первой половины игры начал на регулярной основе переходить на чужую половину поля, ограничиваясь не самыми опасным навесными передачами. В одном из моментов все-таки возникла острота — Соучек пробил из чужой штрафной площади, но его попытку заблокировал Тиаго Силва.

Ближе к концу первой половины игры Вернер получил мяч в чужой штрафной площади, но не смог переиграть Фабиански — поляк ногой отразил удар на угловой. Отдыхать команды ушли при минимальном преимуществе команды Фрэнка Лампарда в счете, оставляя гостям шансы на набранные очки.

"Молотобойцы" довольно активно выглядели в начале второй половины игры и владели территориальным преимуществом, однако до опасных моментов дело не доходило. Можно вспомнить об ударе Форнальса из пределов чужой штрафной, но Аспиликуэта заблокировал попытку соотечественника. Команде Мойеса приходилось идти в атаку большими силами, что привело к пропущенным голам.

В одной из атак Челси воспользовался пространством и удвоил преимущество в счете - Абрахам неуклюже подправил мяч в ворота после прострела Вернера. 2:0. Буквально через пару минут нападающий отличился вновь - Абрахам оказался первым на подборе в чужой штрафной и ударом с острого угла поразил цель. 3:0. Под занавес матча Вернер мог и вовсе сделать счет неприличным, но угодил в перекладину. Финальный свисток зафиксировал победу "синих".

Челси — Вест Хэм 3:0

Голы: Тиаго Силва, 10, Абрахам, 78, 80

Челси: Менди — Аспиликуэта, Тиаго Силва, Зума, Чилвелл (Эмерсон, 10) — Маунт, Жоржиньо (Ковачич, 66), Канте — Пулишич (Хаверц, 84), Абрахам, Вернер.

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессвелл, Соучек, Райс, Нобл — Форнальс (Бенрама, 57), Боуэн (Фредерикс, 90), Алле