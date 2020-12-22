"Горожане" продолжают поход за защитой титула благодаря уверенной победе над Арсеналом (4:1).
манчестер сити одолел арсенал, getty images
22 декабря 2020, 23:52
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Арсенал — Манчестер Сити 1:4
Голы: Ляказетт, 31 — Габриэль Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Ляпорт, 73
Арсенал: Рунарссон — Мустафи, Габриэль, Колашинац — Суареш, Эльнени (Смит-Роу, 66), Себальос, Мэйтленд-Найлз — Уиллок, Ляказетт (Балогун, 77), Мартинелли (Пепе, 49)
Манчестер Сити: Стеффен — Канселу, Диаш, Ляпорт, Зинченко — Родри (Уокер, 77), Фернандиньо — Марез, Силва (Торрес, 70), Фоден — Габриэль Жезус (Агуэро, 74)
Предупреждения: Эльнени, Мустафи — Силва