Завершился четвертьфинальный матч Кубка лиги.
Игроки Тоттенхэма, Getty Images
23 декабря 2020, 21:20
В рамках четвертьфинального матча Кубка английский лиги Сток Сити дома уступил Тоттенхэму (1:3).
На 22-й минуте валлиец Гарет Бэйл после паса от Винкса вывел "шпор" вперед. Но в начале второго тайма счет равнял Джордан Томпсон.
Однако Тоттенхэм был настырнее, и на 70-й забил Бен Дэвис, а на 81-й свой момент реализовал Кейн.
Сток Сити — Тоттенхэм 1:3
Голы: Томпсон, 53 — Бэйл, 22, Дэвис, 70, Кейн, 81
Сток Сити: Лонерган — Суттар, Батт, Фокс (Флетчер, 34), Смит — Томпсон, Оукли-Бут (Воукс, 79), Казнс, Макклейн, Коллинз — Браун (Пауэлл, 71).
Тоттенхэм: Льорис — Санчес, Доэрти, Дэвис, Дайер — Уинкс, Алли (Ламела, 66), Лукас Моура (Сиссоко, 66), Хейбьерг, Бэйл (Сон Хын Мин, 46) — Кейн.
Предупреждение: Коллинз.