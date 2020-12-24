Англия

Голы Кавани и Мартиаля принесли "красным дьяволам" победу.

Манчестер Юнайтед отправился в гости к Эвертону в рамках поединка 1/4 финала Кубка английской лиги. Оле-Гуннар Солскьяер с первых минут выставил Поля Погба и Неманью Матича в центре поля, а в защите появились Туанзебе и Байи. Отмечаем также возвращение в основу Кавани. Карло Анчелотти также разбавил основу несколькими игроками резерва.

Манкунианцы с первых минут поединка ринулись в атаку и искали возможность для того, чтобы открыть счет. Небольшой сумбур в обороне "ирисок" способствовал остроте, но до ударов по воротам дело не дошло. После этого Кавани сперва чуть не обокрал Ольсена в чужой штрафной площади, а через пару минут слишком робко пошел на мяч, дав шведу себя опередить.

Подопечные Анчелотти сдержали натиск соперника стартовые полчаса и смогли отодвинуть игру от своих ворот. Нельзя сказать, что у "ирисок" были реальные шансы отметиться голом. Разве что можно отметить Сигурдссона, который сперва бил из пределов чужой штрафной площади, а несколько позже послал мяч под перекладину со штрафного — Хендерсон вытянулся в струну и команду спас.

Больше до свистка на перерыв команды ничем интересным не отметились, уйдя отдыхать при "сухом" счете на табло. В начале второй половины игры "красные дьяволы" отметились очередным ударом от Кавани, но мяч угодил в сетку с внешней стороны. Несколько позже произошел неприятный стык Байи и Ришарлисона. За первого сразу стало страшно, учитывая повышенную травматичность, однако замена потребовалась именно бразильцу.

В середине тайм Оле-Гуннар Солскьяер провел две замены: Рашфорд и Мартиаль заменили Гринвуда и Ван де Беека. Оба футболиста не совсем удачно вошли в игру. Первый имел слишком много брака в действиях, а француз постоянно не понимал партнеров и открывался не в те зоны, чтобы получить долгожданную встречу с мячом.

Ближе к концу поединка затяжная атака гостей завершилась неудачным ударом Мартиаля из отличной позиции. Как оказалось, это был лишь звоночек для "ирисок". Кавани получил мяч около чужой штрафной и роскошным ударом с левой ноги послал мяч точно в дальний угол. 0:1. А уже в компенсированное время Рашфорд вывел Мартиаля один на один, а тот не оставил Ольсену шансов. 0:2. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу Манчестер Юнайтед, которая вывела гостей в 1/2 финала Кубка лиги.

Эвертон — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Кавани, 88, Мартиаль, 90+5

Эвертон: Ольсен — Коулмен, Кин, Мина, Годфри — Гомеш (Дэвис, 58), Дюкуре (Тосун, 89) — Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон (Бернард, 56) — Калверт-Льюин

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Туанзебе, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу, 84) — Погба, Матчи — Гринвуд (Рашфорд, 67), Фернандеш, Ван де Бек (Мартиаль, 67) — Кавани

Предупреждения: Погба, Мартиаль, Туанзебе, Шоу