Англия

Немец рассказал о восстановлении хавбека.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп рассказал о процессе восстановления после травмы полузащитника Тиаго Алькантары.

"Тиаго сделал первые шаги к возвращению к командным занятиям, но он еще не готов на все сто процентов. Сначала нужно влиться в тренировочный процесс, а потом мы начнем думать о выходе на поле. Спешить в этом случае нельзя ", — цитирует Клоппа официальный сайт Ливерпуля.

Напомним, что испанец присоединился к "красным" летом 2020 года. В текущем сезоне он провел всего два матча, результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист стал лучшим тренером 2020-го года по версии BBC.