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Немец и его Ливерпуль удостоились очередного престижного звания.

Британская медиакомпания ВВС огласила спортивные итоги 2020-го года.

Лучшим тренером в мире спорта был признан наставник Ливерпуля Юрген Клопп, а мерсисайдский клуб удостоился звания лучшей команды.

В предыдущем сезоне "красные" выиграли английский чемпионат впервые за 30 лет. Подопечные немца оторвались от второй строчки на 18 очков и одержали самую раннюю победу в истории лиги– за 7 туров до конца сезона.

"Моя команда заслуживает этого, потому что они проделали невероятную работу. Это смесь таланта, характера, желания и мощи топ-клуба. Все это сочетается. Момент, когда мы стали чемпионами, был невероятным.

Мы хотим организовать большую вечеринку, когда нам разрешат это сделать. Это займет какое-то время, но, может, к тому моменту мы сможем выиграть что-то еще. Посмотрим.

Не можем дождаться момента, когда фанаты снова окажутся на трибунах. Выиграть этот трофей в Манчестере – это еще более сладостное ощущение", – сказал Клопп.

Отметим, что Ливерпуль был признан лучшей командой года впервые с 2001 года.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп стал лучшим тренером года по мнению FIFA