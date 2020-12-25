Англия

Результативность игрока не осталась незамеченной.

Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает Express.

По данным источника, в лице английского форварда "манкунианцы" видят альтернативу Эрлингу Холанду, который стоит дороже.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел за Эвертон 17 матчей во всех турнирах, забив 14 голов.

К слову, в рамках очного поединка Кубка Лиги Манчестер Юнайтед сумел на выезде обыграть Эвертон (2:0).