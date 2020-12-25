Результативность игрока не осталась незамеченной.
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25 декабря 2020, 00:35
Нападающий Эвертона Доминик Калверт-Льюин попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед, сообщает Express.
По данным источника, в лице английского форварда "манкунианцы" видят альтернативу Эрлингу Холанду, который стоит дороже.
В текущем сезоне 23-летний футболист провел за Эвертон 17 матчей во всех турнирах, забив 14 голов.
К слову, в рамках очного поединка Кубка Лиги Манчестер Юнайтед сумел на выезде обыграть Эвертон (2:0).