В четвертьфинале Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед одержал победу над Эвертоном и пробился в следующую стадию турнира.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера отправили в ворота соперника два безответных мяча в заключительные минуты второго тайма, а их авторами стали Эдинсон Кавани и Антони Мартиаль.

Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Манчестер Юнайтед:

Эвертон — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Кавани, 88, Мартиаль, 90+5

Эвертон: Ольсен — Коулмен, Кин, Мина, Годфри — Гомеш (Дэвис, 58), Дюкуре (Тосун, 89) — Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон (Бернард, 56) — Калверт-Льюин

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Туанзебе, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу, 84) — Погба, Матчи — Гринвуд (Рашфорд, 67), Фернандеш, Ван де Бек (Мартиаль, 67) — Кавани

Предупреждения: Погба, Мартиаль, Туанзебе, Шоу