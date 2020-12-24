Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка английской лиги.
Эвертон - Манчестер Юнайтед, Getty Images
24 декабря 2020, 07:17
В четвертьфинале Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед одержал победу над Эвертоном и пробился в следующую стадию турнира.
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера отправили в ворота соперника два безответных мяча в заключительные минуты второго тайма, а их авторами стали Эдинсон Кавани и Антони Мартиаль.
Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Манчестер Юнайтед:
Эвертон — Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Кавани, 88, Мартиаль, 90+5
Эвертон: Ольсен — Коулмен, Кин, Мина, Годфри — Гомеш (Дэвис, 58), Дюкуре (Тосун, 89) — Ивоби, Сигурдссон, Ришарлисон (Бернард, 56) — Калверт-Льюин
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Туанзебе, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу, 84) — Погба, Матчи — Гринвуд (Рашфорд, 67), Фернандеш, Ван де Бек (Мартиаль, 67) — Кавани
Предупреждения: Погба, Мартиаль, Туанзебе, Шоу