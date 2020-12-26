Англия

Football.ua представляет анонс матча 15-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Долгожданный Boxing Day начинается, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 15-го тура Премьер-лиги Лестер примет на своем поле Манчестер Юнайтед.

Суббота, 26 декабря, 14:30. Кинг Пауэр Стэдиум, Лестер. Главный арбитр — Майк Дин. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Лестер не перестает приятно удивлять в текущем сезоне, при чем это касается как выступлений в Премьер-лиге, так и Лиге Европы. Групповой этап второго по силе еврокубка не стал серьезным препятствием для подопечных Брендона Роджерса. Также им удавалось на длительной дистанции находиться в списке лидирующих команд в АПЛ, несмотря на травмы некоторых ключевых исполнителей. В итоге, после 14-ти туров Лестер занимает вторую позицию, отставая всего на четыре очка от лидирующего Ливерпуля.

Обыграв аутсайдеров в лице Брайтона и Шеффилд Юнайтед после двух поражений кряду, Лестер оказался не готов к Эвертону и потерпел очередную неудачу. Казалось, что новая серия из неудовлетворительных результатов начнется по итогам матча против Тоттенхэма, но "лисы" не просто отобрали очки у дисциплинированной команды Жозе Моуриньо, но и одержали победу. Теперь их ожидает еще один непростой вызов.

Следующим соперником "лис" станет Манчестер Юнайтед, положение дел которого совсем недавно можно было считать весьма провальным. Вылет из Лиги чемпионов, который произошел из-за поражений Истанбулу в Турции и Лейпцигу в последнем туре группового этапа, заставил снова заговорить об отставке Оле-Гуннара Солскьяера с поста главного тренера, но ряд успешных результатов в Премьер-лиге отложил все эти слухи и разговоры в долгий ящик (или не совсем долгий).

После минимального поражения от Арсенала на Олд Траффорд, которое произошло аж в начале ноября, манкунианцы продемонстрировали серию из семи поединков без поражений, шесть из которых стали для "красных дьяволов" победными. Помните, как Манчестер Юнайтед располагался в нижней части или середине турнирной таблицы? Теперь "красные дьяволы" ворвались в зону Лиги чемпионов, заняв третью строчку. А если вспомнить еще выход в полуфинал Кубка английской лиги, то критиковать Солскьяера даже язык не поворачивается, но во многом последние успехи команды связаны с индивидуальным мастерством отдельных исполнителей — в этом нет никаких сомнений.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 2,30, тогда как потенциальный успех Лестера оценивается показателем 3,05. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,65.

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