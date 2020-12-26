Англия

Полузащитник "Красных дьяволов" поделился своими амбициями в английском клубе.

Накануне гостевого поединка его команды в рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги против Лестера, полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш дал интервью ресурсу BT Sport, в котором рассказал про свои амбиции в выступлениях в составе "Красных дьяволов".

"Мне очень понравилось играть в 2020-м году, — сказал португалец, — Для некоторых футболистов находиться в составе клуба АПЛ — мечта, ведь тут собрались лучшие игроки планеты. Но повезло намного больше, ведь я играю за один из крупнейших клубов мира. Получается, что часть своей большой мечты я уже выполнил.

К сожалению, в прошлом сезоне мы остановились в двух полуфиналах (Кубка Англии и Лиги Европы УЕФА — ред.), но заняли третье место в Премьер-лиге. Единственное, чего мне не хватало в этом году, — это трофеи. У меня пока что нет трофеев с Юнайтед, и мне это не нравится. Я надеюсь, что 2021-й год может стать лучше".

Фернандес видит ключевую роль в своем успешном выступлении в фигуре тренера команды: "Сразу по приезду, я был впечатлен тем доверием, которое выразил мне тренер. Уже через два дня после трансфера, я играл против Вулверхэмптона после того, как тренировался лишь один день вместе с командой.

В подобный момент вам нужно понять, что наставник вам доверяет, поэтому вы должны прилагать серьезные усилия. Это как Майкл Джордан из его сериала "Последний танец", понимаете? Это был первый и последний шанс показать, что я хочу быть частью этой команды".

"Я думаю, что нет ничего невозможного, если вы верите в успех. Вы сами создаете свою реальность. Думаю, самое главное, чтобы у вас была цель, и вы должны ее достичь. Моя цель — выигрывать трофеи. Неважно, какой это трофей, я хочу выиграть их все".

Матч Лестер Сити — Манчестер Юнайтед состоится в субботу, 26 декабря. Начало в 14:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.