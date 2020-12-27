Вашему вниманию видеообзор матча АПЛ.
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27 декабря 2020, 06:35
Эвертону в гостях обыграл Шеффилд Юнайтед в матче 15-го тура Английской премьер-лиги.
По итогам данного матча Эвертон поднялся на вторую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 29 очков. Шеффилд идет на последнем месте, набрав 2 балла.
Шеффилд Юнайтед — Эвертон — 0:1
Гол: Сигурдссон, 80.
Шеффилд Юнайтед: Рамсдейл — Бэшем, Робинсон - Стивенс, Иган, Ампаду, Болдок, Осборн, Макголдрик (Норвуд, 63) — Берк (Макберни, 46), Брюстер (Муссе, 76).
Эвертон: Пикфорд — Кин (Коулман, 66), Мина, Холгейт, Годфри — Сигурдссон, Дукуре, Дэйвис (Андре Гомеш, 74), Ивоби, Гордон (Бернард, 55) - Калверт-Льюин,
Предупреждения: Калверт-Льюин, 52. Болдок, 71. Бернард, 81. Годфри, 89. Пикфорд, 90. Робинсон, 90.