Англия

Менеджер высказал свое мнение о текущей гонке в АПЛ.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола дал свою оценку поединку против Ньюкасла (2:0).

"Это была тяжелая игра, с учетом погодных условий и соперника, против которого мы изо всех сил пытались забить. В таком темпе нам нужно играть. Сегодня наша позиционная игра была идеальной, к сожалению, мы не смогли забить больше голов, но это хороший результат и еще три очка.

Мы не можем много думать, расписание — игра каждые три дня. Игроки преданы делу и сосредоточены.

Мы далеки от вершины, на прошлой неделе мы были 10-ми в таблице, весь сезон идет вверх и вниз. У всех команд странные результаты, в этом сезоне нужно сохранять спокойствие", — приводит слова Гвардиолы Goal.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Ньюкаслом и Манчестер Сити.