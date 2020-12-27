Англия

Вашему вниманию ключевые моменты матча.

В поединке 15-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем стадионе уверенно переиграл Ньюкасл — 2:0.

"Горожане" забили по голу в каждом из таймов. В первой половине встречи отличился Илкай Гюндоган, а после перерыва свой гол забил Ферран Торрес.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в заявку на матч, но так и не вышел на поле.

По итогу данного поединка Манчестер Сити набрал 26 очков и переместился на 5-е место в турнирной таблице, имея игру в запасе. Ньюкасл находится на 12-й строчке, в активе команды 18 баллов.

Также отметим, что "горожане" не проигрывают в последних десяти последних матчах.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Ньюкасл:

Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0

Голы: Гюндоган, 14, Торрес, 55



Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунз, Диаш, Аке — Гюндоган (Фоден, 90), Родри (Фернандиньо, 57) — Силва, Де Брюйне, Стерлинг — Торрес (Агуэро, 77).



Ньюкасл: Дарлоу — Йедлин, Шер, Фернандес, Кларк, Ритчи (Льюис, 66) — Мерфи, Хейден, Хендрик, М. Лонгстафф, Альмирон (Гейл, 82) — Жоэлинтон (Кэрролл, 71).



Предупреждения: Родри, Канселу — Ритчи.