Англия

Норвежец рассказал о работе с игроком.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение о роли в команде нападающего Эдинсона Кавани.

"Он некоторое время был травмирован и провел полноценный, требовательный к физическим нагрузкам матч против Эвертона в середине недели. Мы решили посадить его на скамейку против Лестер, и он сразу же оказал влияние, выйдя на замену, сделав отличный результативный пас.

Так должно быть какое-то время, пока он привыкает к английскому футболу и требованиям этого сезона, но он оказал большое влияние на команду", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист рассказал о психологическом состоянии своих подопечных.