Англия

В стане "канониров" произошел раскол.

Ряд футболистов Арсенала требуют от тренерского штаба вновь включить полузащитника Месута Озила в заявку команды, сообщает The Telegraph.

По данным источника, некоторые лидеры коллектива считают, что немецкий футболист может помочь Арсеналу в трудный период, видя его усердные тренировки.

Известно, что игрок был исключен Микелем Артетой из заявки команды на АПЛ и Лигу Европы. Действующий контракт истекает в 2021 году.

Ранее сообщалось, что Озил может продолжить карьеру в Турции, так как хавбек ведет переговоры с Фенербахче.