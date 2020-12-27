В стане "канониров" произошел раскол.
Месут Озил, getty images
27 декабря 2020, 12:28
Ряд футболистов Арсенала требуют от тренерского штаба вновь включить полузащитника Месута Озила в заявку команды, сообщает The Telegraph.
По данным источника, некоторые лидеры коллектива считают, что немецкий футболист может помочь Арсеналу в трудный период, видя его усердные тренировки.
Известно, что игрок был исключен Микелем Артетой из заявки команды на АПЛ и Лигу Европы. Действующий контракт истекает в 2021 году.
Ранее сообщалось, что Озил может продолжить карьеру в Турции, так как хавбек ведет переговоры с Фенербахче.