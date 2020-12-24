Англия

Похоже, немец близок к переезду в Стамбул.

Полузащитник Арсенала Месут Озил провел встречу с представителями из руководства Фенербахче, утверждает Bild.

По данным источника, немецкий футболист встречался с представителями турецкого клуба тайно, не уведомив "канониров".

Напомним, контракт футболиста истекает летом 2021 года, и игрок не имеет игровой практики в команде. Кроме того, ранее Озил заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в Турции.

Также полузащитник отметил, что хотел бы сейчас выйти на поле в футболке Арсенала, чтобы помочь команде в сложный период.