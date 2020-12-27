Англия

Игрок оценил влияние форварда на команду.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд высказал свое мнение об игре форварда команды Эдинсона Кавани.

"Он футболист топ-уровня, у него много качеств, и я думаю, он дает нам другой уровень, отличимый от того, что у нас уже есть в команде.

Приятно играть с ним, и видеть, как он забивает и помогает. Это важно для любого нападающего, и нам нужно не прекращать делать то, что мы делаем", — сказал Рашфорд MUTV.

Ранее влияние Кавани на команду прокомментировал главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер.