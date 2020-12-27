Англия

Подопечные Марсело Бьелсы сумели продвинуться в сторону середины таблицы, подальше от зоны вылета.

В рамках пятнадцатого тура английской Премьер-лиги Лидс Юнайтед на своем поле принимал Бернли в надежде на улучшение собственного положения в турнирной таблице перед завершением календарного года.

Подопечные Марсело Бьелсы сумели выйти вперед уже на пятой минуте поединка, реализовав одиннадцатиметровый удар усилиями Бэмфорда. Стандарт в ворота гостей был назначен за фол внутри своей штрафной со стороны голкипера Бернли Ника Поупа.

"Павлины" достаточно уверенно сумели довести до конца первый тайм поединка, но во второй половине рискованно отдали инициативу соперникам, в результате чего те имели несколько перспективных возможностей для взятия ворот, однако своего так и не добились.

Лидс — Бернли 1:0

Гол: Бэмфорд, 5.

Лидс: Меслие — Даллас, Эйлинг, Стрюйк, Алиоски — Филлипс — Рафинья, Родриго, Клих, Харрисон — Бэмфорд.

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор — Бенсон, Вествуд, Браунхилл, Питерс — Вуд, Барнс.

Предупреждения: Вествуд — Тарковски, Барнс.