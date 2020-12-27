Англия

Завершился поединок 15-го тура АПЛ.

В рамках 15-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм в домашних стенах расписал мировую с Брайтоном (2:2).

Под конец первого тайма Мопе вывел Брайтон вперед. Форвард после отскока мяча в штрафной хозяев вогнал его в левый угол ворот.

На 60-й минуте Бен Джонсон счет сравнял. Воспитанник "хаммерс" получил мяч в штрафной площади и отправил его в ворота. Однако уже через 10 минут гости вновь повели в счете. Данк получил мяч вблизи от ворот Фабиански и переиграл кипера.

После пропущенного гола Вест Хэм понесся вперед и добился своего. Соучек выпрыгнул выше всех в штрафной и головой послал мяч в сетку.

Отметим, что украинец Андрей Ярмоленко вышел на поле на 46-й минуте матча, заменив Боуэна.

Вест Хэм — Брайтон 2:2

Голы: Джонсон, 60, Соучек, 82 — Мопе, 44, Данк, 70

Вест Хэм: Фабиански — Цоуфал, Бальбуена, Огбонна, Крессвелл — Райс, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл (Лансини, 46), Джонсон — Алле

Брайтон: Санчес — Вебстер, Данк, Вайт, Берн, Марч — Лаллана (Альзате, 46), Биссума, Мопе, Троссард — Уэлбек (Гросс, 83)