Англия

Football.ua подводит итоги очередного тура английской Премьер-лиги.

Уже традиционно каждый тур чемпионата Англии насыщен интересными событиями и сенсациями. Минувший не стал исключением из правил, тем более стартовал Boxing Day. Этот период в АПЛ очень любят болельщики, чего нельзя сказать о самих футболистах.

Так, Манчестер Юнайтед упустил победу над Лестером, экспериментальный состав Арсенала не оставил никаких шансов Челси в лондонском дерби, Сэм Аллардайс снова отобрал очки у Ливерпуля на Энфилде, а Тоттенхэм выстоял против Вулверхэмптона.

Манчестер Юнайтед не повезло, а Лестер "отскочил"

Против Лестера мы наконец-то увидели некоторые намеки именно на тот Манчестер Юнайтед, которым он в принципе должен быть. Нет, игра подопечных Оле-Гуннара Солскьяера не была идеальной, да и сам матч был весьма осторожным, несмотря на результативный итоговый счет. Что уж тут говорить, если за весь поединок игроки Лестера нанесли всего два удара по воротам "красных дьяволов", и оба привели к забитым мячам — последний и вовсе записали в качестве автогола Туанзебе.

Существующие проблемы в обороне Манчестер Юнайтед уже давно не являются большим секретом для регулярного зрителя АПЛ. В моменте с первым голом "лис" можно винить Бруну Фернандеша, который потерял мяч вблизи своих ворот, но сперва посмотрите сколько игроков МЮ было перед Харви Барнсом... Они не сделали практически ничего, чтобы помешать его удару, который в итоге завершился голом. Хвалили мы Скотта Мактоминея в прошлом туре, да, похоже, перехвалили.

Впрочем, даже откровенно блеклая игра команды Солскьяера в обороне могла не стать препятствием для поражения Лестера, если бы не упущенные два убойных момента Маркуса Рашфорда. Да, он забил свой гол, но мог спокойно оформлять хет-трик. Уверен, что англичанин сам это прекрасно понимает, ведь высококлассный нападающий обязать решать исход противостояний в подобных ситуациях. Стоит признать, что Лестеру повезло, но произошло это не без помощи соперника. К Солскьяеру вопросов нет. Вопросы есть к его подопечным.

Лампард нашел конспект, выброшенный Артетой. Молодежь Арсенала заставила нервничать "лидеров"

В преддверии лондонского дерби между Арсеналом и Челси, я рискованно предполагал ничью, за что был "обвинен" некоторыми болельщиками в слишком оптимистичном прогнозе. После того, как стали известны стартовые составы команд, я и сам сделал вполне логичный вывод — шансов у "канониров" на успех практически нет. Подозрения на COVID-19 у Габриэля, Пабло Мари, Джака и Эмиль Смит-Роу в старте, тогда как у Челси как ни в чем не бывало выходят два основных крайних защитника в лице Риса Джеймса и Бена Чилвелла, появление которых было под большим вопросом.

Эксперимент Микеля Артеты с составом говорил не о том, что он сдался, как многие почему-то считают. Это означало, что никакой угрозы увольнения в случае поражения не было, поэтому отсутствие креативного плеймекера (этакого связующего между полузащитой и атакой) должен был восполнить Смит-Роу — экспериментальный вариант, который давно напрашивался. И это сработало, пусть парню пока не хватает выносливости на все 90 минут. Сака и Мартинелли — вообще отдельная история. После такого уровня игры в их исполнении, я не пойму Артету, если на фланги атаки в старт вернутся "пешеходы" в лице Обамеянга, Виллиана или Пепе. Молодые ребята "горели", и это должно вознаграждаться доверием со стороны наставника.

А вот футболисты Челси вышли на поле абсолютно расслабленными, но и главная проблема заключалась не в их недооценке соперника. Как-то Артету все критиковали за бесконечные навесы, но что мы увидели от "пенсионеров", которые провели невероятную трансферную кампанию минувшим летом? Постоянные навесы и прострелы, которые не находили своего адресата вплоть до 80-й минуты, при этом участие в матче не принимал Оливье Жиру. По итогам этого поединка оба тренера определено должны сделать свои выводы. Один — касательно смены тактической схемы, а другой — по поводу целесообразности нахождения в стартовом составе "звездных" и "опытных".

Биг Сэм снова создает проблемы Ливерпулю на Энфилде

У Ливерпуля была просто идеальная возможность оторваться от своих конкурентов в турнирной таблице и еще лучше закрепиться в качестве лидера. Манчестер Юнайтед и Лестер не выявили сильнейшего в очном противостоянии, а у тебя в соперниках предпоследняя команда чемпионата. Бери — не хочу! Да, Вест Бромвичу при Славене Биличе ранее удавалось отобрать очки у Манчестер Сити, но, при всем уважении, что Сэм Аллардайс мог кардинально поменять за такой короткий промежуток времени на посту главного тренера? Стоит признать, что все прогнозы были не в пользу "дроздов".

Называйте это магией Биг Сэма или любыми другими метафорическими выражениями, но Вест Бромвич отобрал очки у Ливерпуля на его же поле, забив решающий гол на 82-й минуте встречи. 22% владения мячом, всего пять ударов, самый опасный из которых не удалось реализовать — это все абсолютно неважно, если в центре вашей обороны присутствует Рис Уильямс, пусть и выходя на замену вместо травмировавшегося Жоэля Матипа. Ну не готов этот молодой парень еще к поединкам такого уровня, хоть убейте. Повреждение Матипа станет для Юргена Клоппа серьезным поводом для размышлений, ведь в центре защиты мерсисайдцев и без того катастрофические проблемы. И это в Boxing Day!

Ну и можно немного вспомнить о достижениях Сэма Аллардайса по итогам минувшего матча. С апреля 2017 года опытный специалист заработал на Энфилде 5 очков, что больше, чем набрали Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Арсенал и Тоттенхэм вместе взятые за этот же временной отрезок (4). Возможно, магия Биг Сэма действительно существует?

Ничья с красивыми голами

Ожидать яркой и результативной игры от оборонительного Вулверхэмптона и еще более оборонительного Тоттенхэма уж точно не стоило, при этом отметить некоторые интересные моменты в данном противостоянии стоит. Нуну Эшпириту Санту уже практиковал схему с двумя центральными защитниками, а вот три центрбека в исполнении команды Жозе Моуриньо несколько удивили.

Могу ошибаться и где-то что-то пропустить, но задействовал ли наставник Тоттенхэма настолько оборонительную схему до этого матча? Если Моуриньо критикуют за слишком прагматичный футбол, то он сделает его еще более прагматичным. Таковы реалии, но в первом тайме "шпоры" еще создавали какие-то моменты у ворот соперника и даже забили неожиданный гол уже на первой минуте встречи (xG 0,02), однако после перерыва они полностью "припарковали" фирменный "автобус". Единственный удар во второй половине, да и тот абсолютно непримечательный.

А вот Вулверхэмптон, по традиции, включился именно после перерыва. С травмой основного бомбардира команды Рауля Хименеса "волки" несколько просели в плане результативности, которая и до этого не особо впечатляла. Тем не менее, дожать Тоттенхэм им все-таки удалось, при чем в стиле соперника — неожиданно. Ромен Саисс срезал головой мяч в ворота "шпор" после подачи с углового, что также редко можно увидеть в матчах топ-чемпионатов. Об этом говорит и вероятность гола в данном моменте — 0,07. Ссылаться на удачу соперника, конечно, могут и Жозе, и Нуну, но более заслуженной выглядела бы победа Вулверхэмптона, а не итоговая ничья.

Одной строкой

Фулхэм и Саутгемптон сэкономили силы. Boxing Day — это не всегда зрелищные и результативные поединки. В этот период команды стараются сохранить как можно больше физических кондиций, чтобы пройти всю дистанцию без потерь как футболистов, так и очков. Это как раз тот самый случай. Нулевая ничья, а из интересного — два отмененных гола "святых".

Астон Вилла сильнее Кристал Пэлас даже вдесятером. Ох и устроили подопечные Дина Смита перформанс в прошлом матче. Перед самым перерывом Мингс заработал красную карточку, но "львы" не просто сохранили минимальное преимущество, но и довели счет до разгромного. Да, состав Кристал Пэлас был далеко не основным, но это никак не оправдывает "орлов" в данной ситуации.

Эвертон теперь второй, а Шеффилд Юнайтед по-прежнему без побед. "Клинки" снова были близки к тому, чтобы набрать очки, но в заключительные отрезки матчей они раз за разом остаются ни с чем. Единственный гол Гильфи Сигурдссона принес "ирискам" очередную победу и второе место в таблице, а в активе команды Криса Уайлдера так и остается два очка...

Тотальное доминирование Манчестер Сити над Ньюкаслом. В этом матче обошлось без каких-либо сенсаций. "Горожане" имели серьезное превосходство над соперником во владении мячом, которое удалось конвертировать в голы — 2:0. Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

Бернли был опаснее Лидса, но уступил из-за одного пенальти. То, что вы сейчас прочитали, никакая не шутка. "Бордовые", которые совсем недавно довольно часто завершали свои матчи со счетом 0:0, против симпатичной атакующей команды Марсело Бьелсы создали больше моментов. Один Крис Вуд мог дважды забивать, но в итоге победителя определил единственный реализованный пенальти в исполнении Патрика Бэмфорда. Несмотря на это, Бернли приятно удивляет в последнее время, хотя зона вылета все еще маячит за их спиной.

Вест Хэм и Брайтон разошлись миром, потрепав друг другу нервы. Иного развития событий в противостоянии этих коллективов вряд ли стоило ожидать. "Молотобойцы" часто забивают, впрочем как и пропускают. "Чайки" же стараются демонстрировать атакующий футбол, но подводит реализация, и происходит недобор очков. Здесь команды порадовали забитыми мячами и расписали ничью. Андрей Ярмоленко, к слову, поучаствовал в моменте с первым голом Вест Хэма. #МойесДайШансЯрмоле

Турнирная таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Ливерпуль 15 9 5 1 37 20 17 32 2 Эвертон 15 9 2 4 26 19 7 29 3 Лестер Сити 15 9 1 5 28 19 9 28 4 Манчестер Юнайтед 14 8 3 3 30 23 7 27 5 Тоттенхэм 15 7 5 3 26 15 11 26 6 Манчестер Сити 14 7 5 2 21 12 9 26 7 Астон Вилла 13 8 1 4 27 13 14 25 8 Челси 15 7 4 4 30 17 13 25 9 Саутгемптон 15 7 4 4 25 19 6 25 10 Вест Хэм 15 6 4 5 23 21 2 22 11 Вулверхэмптон 15 6 3 6 15 20 -5 21 12 Лидс 15 6 2 7 25 30 -5 20 13 Ньюкасл 14 5 3 6 17 24 -7 18 14 Кристал Пэлас 15 5 3 7 19 28 -9 18 15 Арсенал 15 5 2 8 15 19 -4 17 16 Брайтон 15 2 7 6 18 24 -6 13 17 Бернли 14 3 4 7 8 20 -12 13 18 Фулхэм 15 2 5 8 13 23 -10 11 19 Вест Бромвич 15 1 5 9 11 30 -19 8 20 Шеффилд Юнайтед 15 0 2 13 8 26 -18 2

Никита Евтушенко, Football.ua