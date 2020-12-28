Нидерландец думает над подписанием новой следки.
Джорджиньо Вейналдум, getty images
28 декабря 2020, 13:42
Полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум думает над тем, подписывать ли с клубом новый контракт, сообщает Фабрицио Романо.
По данным источника, нидерландский футболист готов остаться в стане "красных", если тренерский штаб будет предоставлять ему больше игрового времени.
Отмечается, что Ливерпуль уже сделал предложение игроку. но игрок пообещал клубу, что даст ответ, прежде чем вести переговоры с другими командами.
Напомним, действующая сделка нидерландца с мерсисайдцами истекает летом 2021 года.