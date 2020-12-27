Англия

Боссы "красных" хотят сохранить футболиста.

Полузащитник сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум уже пятый сезон защищает цвета английского Ливерпуля.

Его нынешний контракт заканчивается летом 2021 года и боссы "красных" уже предприняли попытку продлить соглашение с футболистом.

Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок пока не дал ответа на предложение, которое ему поступило в середине декабря.

Футболист в любом случае предупредит Ливерпуль, если будет намерен начинать переговоры с другими клубами. В СМИ фаворитами в борьбе за хавбека называют миланский Интер и каталонскую Барселону.

Отметим, что в текущем сезоне на счету Вейналдума 21 матч за Ливерпуль во всех турнирах, в которых он забил один гол.

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