Боссы "красных" хотят сохранить футболиста.
Джоржиньо Вейналдум, Getty Images
27 декабря 2020, 23:56
Полузащитник сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум уже пятый сезон защищает цвета английского Ливерпуля.
Его нынешний контракт заканчивается летом 2021 года и боссы "красных" уже предприняли попытку продлить соглашение с футболистом.
Однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, игрок пока не дал ответа на предложение, которое ему поступило в середине декабря.
Футболист в любом случае предупредит Ливерпуль, если будет намерен начинать переговоры с другими клубами. В СМИ фаворитами в борьбе за хавбека называют миланский Интер и каталонскую Барселону.
Отметим, что в текущем сезоне на счету Вейналдума 21 матч за Ливерпуль во всех турнирах, в которых он забил один гол.
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