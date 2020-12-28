Англия

Незабитый пенальти Ихеаначо позволил хозяевам добыть одно очко.

Кристал Пэлас принимал Лестер в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.

Уже на 19 минуте Джеймс Томкинс сфолил в своей штрафной площадке, за что судья матча Грэм Скотт назначил пенальти в ворота хозяев. К одиннадцатиметровой отметке вышел Калечи Ихеаначо, однако реализовать свой шанс не сумел.

Счет же открыл форвард Кристал Пэлас Уилфрид Заа. На 58-й минуте поединка с передачи Таусенда он нанес точный удал в левый угол ворот.

Гости сумели отыграться лишь на 83-й минуте матча. Хавбек Лестера Харви Барнс прошел сквозь оборону соперника и с края штрафной площадки нанес точный удар в угол ворот. Вратарь хозяев Гуаита не смог выручить свою команду.

Кристал Пэлас — Лестер 1:1

Голы: Заа, 58 — Барнс, 83

Кристал Пэлас: Гуата — Клайн, Томкинс, Куяте, Митчелл — Таусенд, Миливоевич, Ридевалд (Макартур, 74), Шлюпп (Айю, 84) — Бентеке, Заа

Лестер: Шмейхель — Джастин, Амарте, Эванс, Томас — Чоудхери (Тилеманс, 66), Менди, Перес, Прат (Варди, 66), Барнс — Ихаеначо (Грей, 72).

Предупреждения: Чоудхери, 51.