Незабитый пенальти Ихеаначо позволил хозяевам добыть одно очко.
Кристал Пэлас - Лестер, Getty Images
28 декабря 2020, 18:55
Кристал Пэлас принимал Лестер в рамках 16-го тура английской Премьер-лиги.
Уже на 19 минуте Джеймс Томкинс сфолил в своей штрафной площадке, за что судья матча Грэм Скотт назначил пенальти в ворота хозяев. К одиннадцатиметровой отметке вышел Калечи Ихеаначо, однако реализовать свой шанс не сумел.
Счет же открыл форвард Кристал Пэлас Уилфрид Заа. На 58-й минуте поединка с передачи Таусенда он нанес точный удал в левый угол ворот.
Гости сумели отыграться лишь на 83-й минуте матча. Хавбек Лестера Харви Барнс прошел сквозь оборону соперника и с края штрафной площадки нанес точный удар в угол ворот. Вратарь хозяев Гуаита не смог выручить свою команду.
Кристал Пэлас — Лестер 1:1
Голы: Заа, 58 — Барнс, 83
Кристал Пэлас: Гуата — Клайн, Томкинс, Куяте, Митчелл — Таусенд, Миливоевич, Ридевалд (Макартур, 74), Шлюпп (Айю, 84) — Бентеке, Заа
Лестер: Шмейхель — Джастин, Амарте, Эванс, Томас — Чоудхери (Тилеманс, 66), Менди, Перес, Прат (Варди, 66), Барнс — Ихаеначо (Грей, 72).
Предупреждения: Чоудхери, 51.