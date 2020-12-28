Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и бирмингемская Астон Вилла.

В связи с отменой поединка Эвертон — Манчестер Сити по причине вспышки коронавируса COVID-19 среди игроков гостей, матч лондонского Челси против Астон Виллы станет последним в понедельничной части поединков шестнадцатого тура английской Премьер-лиги.

Коллектив Фрэнка Лампарда двумя днями ранее неожиданно уступил в принципиальном поединке Арсеналу (1:3), в результате чего главный тренер "синих" провел глубокую ротацию стартового состава, выпустив сразу трех новых защитников, одного полузащитника и двух нападающих, по сравнению с предыдущей игрой. Аспиликуэта сыграет справа в обороне, в то время как пару центральных образуют Кристенсен и Рюдигер. Полузащиту своим появлением освежит Жоржиньо, а для Жиру и Хадсона-Одои нашлось место в передней линии.

Астон Вилла также играла двумя днями ранее, но ее стартовый состав претерпел лишь одно вынужденное изменение: удаленного в игре против Кристал Пэлас (3:0) Мингса сменил в центре обороны Конса.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Чилвелл — Канте, Жоржиньо, Маунт — Пулишич, Жиру, Хадсон-Одои.

Запасные: Аррисабалага, Силва, Томори, Эмерсон, Ковачич, Гилмор, Хаверц, Абрахам, Вернер.



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Хаус, Нгойо, Таргетт — Дуглас Луис, Макгинн — Траоре, Грилиш, Эль-Гази — Уоткинс.