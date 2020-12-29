Англия

Завершились два поединка чемпионата Англии.

Бернли в рамках матча шестнадцатого тура АПЛ принимал на своем поле несколько обескровленный Шеффилд Юнайтед и смог добиться минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Бен Ми на 32-й минуте игры.

Бернли — Шеффилд Юнайтед 1:0

Гол: Ми, 32

Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Тэйлор (Бенсон, 9), Ми, Питерс — Браунхилл, Брэйди, Вествуд, Вуд, Барнс (Стивенс, 79).

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Ампаду (Норвуд, 67), Болдок, Башем, Стивенс, Робинсон (Флек, 57) - Осборн, Иган — Макголдрик, Брюстер, Муссе (Берк, 63).

Предупреждения: Лоутон — Стивенс, Берк

Лидс, в свою очередь, не оставил шансов Вест Бромвичу, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.

Вест Бромвич — Лидс 0:5

Голы: Савьерс, 9 (автогол), Алиоски, 31, Харрисон, 36, Родриго, 40, Рафинья, 72

Вест Бромвич: Джонстон — Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Пелтьер — Савьерс, Филлипс (Иванович, 46) — Диангана (Кровинович, 73), Галлахер, Робинсон — Грант (Матеус Перейра, 61).

Лидс: Мелье — Даллас, Эйлинг, Стрейк — Харрисон, Филлипс, Алиоски, Клих (Шеклтон, 58) — Рафинья (Элдер Кошта, 81), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 70).

Предупреждения: Алиоски