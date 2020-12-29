Завершились два поединка чемпионата Англии.
Радость игроков Лидса, getty images
29 декабря 2020, 22:10
Бернли в рамках матча шестнадцатого тура АПЛ принимал на своем поле несколько обескровленный Шеффилд Юнайтед и смог добиться минимальной победы.
Единственный гол в поединке забил Бен Ми на 32-й минуте игры.
Бернли — Шеффилд Юнайтед 1:0
Гол: Ми, 32
Бернли: Поуп — Лоутон, Тарковски, Тэйлор (Бенсон, 9), Ми, Питерс — Браунхилл, Брэйди, Вествуд, Вуд, Барнс (Стивенс, 79).
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Ампаду (Норвуд, 67), Болдок, Башем, Стивенс, Робинсон (Флек, 57) - Осборн, Иган — Макголдрик, Брюстер, Муссе (Берк, 63).
Предупреждения: Лоутон — Стивенс, Берк
Лидс, в свою очередь, не оставил шансов Вест Бромвичу, отправив в ворота соперника пять безответных мячей.
Вест Бромвич — Лидс 0:5
Голы: Савьерс, 9 (автогол), Алиоски, 31, Харрисон, 36, Родриго, 40, Рафинья, 72
Вест Бромвич: Джонстон — Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Пелтьер — Савьерс, Филлипс (Иванович, 46) — Диангана (Кровинович, 73), Галлахер, Робинсон — Грант (Матеус Перейра, 61).
Лидс: Мелье — Даллас, Эйлинг, Стрейк — Харрисон, Филлипс, Алиоски, Клих (Шеклтон, 58) — Рафинья (Элдер Кошта, 81), Бэмфорд, Родриго (Эрнандес, 70).
Предупреждения: Алиоски