Англия

Испанец оценил игру своих подопечных.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал результат поединка против Брайтона (1:0).

"Мы знаем, что у нас проблемы с результатами. Тот факт, что мы выиграли у Челси, стал большим стимулом. Приехать сюда и получить еще одну победу было чрезвычайно важно.

Я горжусь ребятами и рад результату. Ляказетт сейчас в хорошей форме. Он полон уверенности. Мы хотели сменить команду во втором тайме и придать ей немного свежести. В некоторых областях мы не представляли угрозы. Во втором тайме мы выглядели намного увереннее и играли более на атаку.

Лучшее лекарство — это победы. Это другой мир и другая история. Картина выглядит намного лучше", — сказал Артета Amazon Prime.

Ранее сообщалось, что Арсенал может в скором времени пополнить ряды экс-форвардом Атлетико Диего Костой.