Англия

Испанец имеет шанс вернуться в Лондон.

Руководство Арсенала заинтересовано в услугах нападающего Диего Косты, который досрочно покинул Атлетико — AS.

По данным источника, "канониры" наблюдали за ситуацией с контрактом игрока, и теперь, когда Коста покинул "матрасников", клуб может пригласить испанца в команду.

Напомним, форвард уже защищать цвета лондонской команды, с 2014 по 2017 год выступая в составе Челси.

Диего Коста начал выступления за Атлетико в 2006 году в возрасте 17-ти лет и за два пришествия в клуб провел в составе "матрасников" 215 официальных матчей (83 гола и 36 результативных передач).