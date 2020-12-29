Испанец имеет шанс вернуться в Лондон.
Диего Коста, getty images
29 декабря 2020, 18:23
Руководство Арсенала заинтересовано в услугах нападающего Диего Косты, который досрочно покинул Атлетико — AS.
По данным источника, "канониры" наблюдали за ситуацией с контрактом игрока, и теперь, когда Коста покинул "матрасников", клуб может пригласить испанца в команду.
Напомним, форвард уже защищать цвета лондонской команды, с 2014 по 2017 год выступая в составе Челси.
Диего Коста начал выступления за Атлетико в 2006 году в возрасте 17-ти лет и за два пришествия в клуб провел в составе "матрасников" 215 официальных матчей (83 гола и 36 результативных передач).