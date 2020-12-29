Англия

Гол Маркуса Рашфорда в компенсированное время принес "красным дьяволам" победу над Вулверхэмптоном (1:0).

В заключительном матче игрового дня в АПЛ Манчестер Юнайтед принимал Вулверхэмптон. Сразу же после стартового свистка хозяева завладели игровым и территориальным преимуществом. Они намеревались забить быстрый гол, однако не создавали опасных моментов. Не доходило даже до ударов по воротам. А вот "волки" пробивали с разных дистанций, и даже попадали в створ ворот, но эти удары не несли реальной угрозы для Де Хеа. Некоторое время подопечные Нуну Эшпириту Санту полностью забрали мяч под свой контроль и провели несколько затяжных атак, но ни одна их них не привела к завершающему удару по воротам.

Через некоторое время манкунианцы снова перебрались на чужую половину поля. Но им не удавалось оказывать давление на владения Патрисиу. Оборона гостей действовала надежно, не позволяя наносить хоть какие-то удары по воротам. "Волки" же едва не повели в счете благодаря заработанному штрафному. Саисс пробил головой, после чего мяч стукнулся о перекладину и вылетел за пределы поля. Практически сразу же после этого МЮ от греха подальше перебрался на чужую половину поля, предпринимая попытки таки создать хотя бы один опасный момент.

Подопечные Уле-Гуннара Солскьяера проводили атаку за атакой, но все никак не могли вскрыть оборону соперника. При этом, они все же создали убойный момент, однако подвела реализация. Фернандеш был обязан забивать после подачи Гринвуда с нескольких метров, но Бруну пробил прямо в Патрисиу. Немного позднее гости ответили на это еще одним опасным ударом Саисса. Ромен пробил после прострела Нету со штрафной – Де Хеа среагировал на этот удар и спас свою команду. До окончания первой половины встречи манкунианцы предпринимали попытки повести в счете, но больше не угрожали воротам соперника. До ухода на перерыв счет так и не претерпел изменений.

Начало второй половины встречи проходило в сдержанной манере. Команды заново присматривались друг к другу, после чего "красные дьяволы" снова отправились в атаку. Они оккупировали чужую половину поля, рассчитывая забить, но по-прежнему испытывали проблемы с недостатком идеи в последней трети поля. Часто они попросту загружали мяч в штрафную площадь, но эти передачи, как правило, были безадресными. Со временем подопечные Санту успокоили игру, уведя ее со своей половины поля. На чужой и у них ничего не получалось, Де Хеа пребывал без серьезной работы.

Через некоторое время манкуниацы вновь активизировались. В одном из эпизодов им удалось отправить мяч в сетку усилиями Кавани, но гол Эдинсона не был засчитан из-за офсайда. Через несколько минут Де Хеа потащил еще один удар Саисса, но и в данном случае взятие ворот не было бы зафиксировано из-за положения "вне игры". Затем хозяева долго не подпускали соперника к своим воротам, отправившись в атаку. Подопечные Солскьяера не чурались пробивать по воротам с разных дистанций, но их удары сгодились разве что для статистики.

Ближе к окончанию отчетного поединка "волки" снова успокоили игру. Казалось, что у Юнайтед нет шансов вырвать победу, но манкунианцы нашли в себе силы на финальный активный отрезок. Они вновь отправились в атаку большими силами, часто банально загружая мяч в штрафную площадь. И это таки сработало уже в компенсированное время. Рашфорд получил пас от Фернандеша, после чего долго возился с мячом, но все же сумел нанести удар по воротам, после которого мяч отрикошетил от Саисса и залетел в сетку — 1:0. В оставшиеся минуты хозяева спокойно довели матч до логического завершения, в итоге отпраздновав тяжелую победу. Данный результат позволил команде Солскьяера подняться на второе место. "Волки" же расположились на 12-й строчке турнирной таблицы.

В 17-м туре Манчестер Юнайтед примет Астон Виллу, а Вулверхэмптон отправится в гости к Брайтону.

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон 1:0

Гол: Рашфорд, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Теллес (Шоу, 46) — Погба, Матич — Гринвуд (Мартиаль, 64), Фернандеш (Мактоминей, 90+5), Рашфорд — Кавани

Вулверхэмптон: Патрисиу — Килман, Коуди, Саисс — Хувер, Невеш, Витинья (Поденсе, 55), Моутиньо, Аит-Нури — Траоре, Нету (Силва, 68)

Предупреждения: Рашфорд — Патрисиу