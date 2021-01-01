Англия

Football.ua представляет анонс матча 17-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Первый день нового 2021 года подарит любителям футбола два поединка английской Премьер-лиги. Одним из таковых станет противостояние между Манчестер Юнайтед и Астон Виллой, которое пройдет на Олд Траффорд в рамках 17-го тура.

Пятница, 1 января, 22:00. Олд Траффорд, Манчестер. Главный арбитр — Майкл Оливер. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Пока многие команды, являющиеся претендентами на попадание в еврокубковую зону, переживают не самый свой лучший период, Манчестер Юнайтед успешно этим воспользовался и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. "Красные дьяволы" часто становились объектами для критики, но несмотря на это, их ноябрьское домашнее поражение от лондонского Арсенала пока является последним в АПЛ. Дальше — одни победы, чередующиеся немногочисленными ничейными результатами.

Серия без поражений подопечных Оле-Гуннара Солскьяера на данный момент составляет девять поединков подряд, среди которых только две ничьи — с Лестером и Манчестер Сити. Уже и трудно поверить, что совсем недавно в прессе появлялись слухи о возможной смене тренерского штаба в стане "красных дьяволов", а сама команда находилась в середине турнирной таблицы. Да, можно вспоминать о камбэках МЮ, добытых победах на последних минутах и проблемах в обороне, которые никуда не исчезли, но по факту манкунианцы сейчас уступают по количеству набранных очков только Ливерпулю.

Астон Вилла, в свою очередь, сейчас заслуживает в свой адрес только похвальные отзывы, а ее выступления и результаты в текущем сезоне АПЛ превосходят все ожидания. Из команды, которая боролась в прошлой кампании за сохранение прописки в высшем дивизионе Англии, "львы" превратились в серьезного соперника абсолютно для любого клуба, в том числе и из "большой шестерки".

Серия без поражений подопечных Дина Смита, конечно, уступает той, которую удалось сколотить футболистам Манчестер Юнайтед, однако и она достойна отдельного упоминания. В последних пяти поединках Астон Вилла одержала победы над Вулверхэмптоном, Вест Бромвичем и Кристал Пэлас, а также добыла ничейные результаты с Бернли и Челси. Главная фигура в стане "львов" сегодня — это креативный полузащитник Джек Грилиш, но не стоит еще забывать о голкипере Эмильяно Мартинесе, который является лидером Премьер-лиги по количеству "сухих" матчей.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Юнайтед. На победу команды Оле-Гуннара Солскьяера предлагается коэффициент 1,78, тогда как потенциальный успех Астон Виллы оценивается показателем 4,30. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,20.

Не сыграют: ... — Трезеге.

Под вопросом: Линделеф — Уэсли.