Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и бирмингемская Астон Вилла.

Манчестер Юнайтед и Астон Вилла начнут для себя календарный год очным противостояние на поле Олд Траффорд, в которым "Красные дьяволы" совершат попытку сравняться по набранным очкам с Ливерпулем.

По сравнению с матчем против Вулверхэмптона (1:0), Оле-Гуннар Солскьяер провел четыре замены в стартовом составе своей команды: на левом фланге обороны сыграет Люк Шоу, в опорной зоне выступит Фред, в то время как Скотт Мактоминей составит пару центральных полузащитников с Полем Погба, а Антони Мартиаль сыграет в нападении в паре с Маркусом Рашфордом.

Астон Вилла сумела отобрать очки у Челси в недавнем выездном поединке (1:1), поэтому Дин Смит решил только вернуть в центр обороны дисквалифицированного на ту игру Мингса.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Шоу — Фред — Погба, Мактоминей — Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Туанзебе, Мата, Лингард, Джеймс, Матич, ван де Беек, Гринвуд.



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис — Траоре, Грилиш, Эль-Гази — Уоткинс.