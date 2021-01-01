Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Манчестер Юнайтед и бирмингемская Астон Вилла.
Фред, Getty Images
01 января 2021, 21:17
Манчестер Юнайтед и Астон Вилла начнут для себя календарный год очным противостояние на поле Олд Траффорд, в которым "Красные дьяволы" совершат попытку сравняться по набранным очкам с Ливерпулем.
По сравнению с матчем против Вулверхэмптона (1:0), Оле-Гуннар Солскьяер провел четыре замены в стартовом составе своей команды: на левом фланге обороны сыграет Люк Шоу, в опорной зоне выступит Фред, в то время как Скотт Мактоминей составит пару центральных полузащитников с Полем Погба, а Антони Мартиаль сыграет в нападении в паре с Маркусом Рашфордом.
Астон Вилла сумела отобрать очки у Челси в недавнем выездном поединке (1:1), поэтому Дин Смит решил только вернуть в центр обороны дисквалифицированного на ту игру Мингса.
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Шоу — Фред — Погба, Мактоминей — Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль.
Запасные: Хендерсон, Теллес, Туанзебе, Мата, Лингард, Джеймс, Матич, ван де Беек, Гринвуд.
Запасные: Хитон, Тейлор, Гилберт, Эль-Мохаммади, Хаус, Хурихейн, Накамба, Рэмси, Дэвис.
Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис — Траоре, Грилиш, Эль-Гази — Уоткинс.
Матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией
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