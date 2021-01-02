Англия

Очередную победу в АПЛ подопечным Оле-Гуннара Солскьяера принес точный удар Бруну Фернандеша с пенальти.

Начинать календарный год с просмотра прямого эфира футбольного поединка — для настоящего болельщика подарка лучше найти было нельзя. Английская Премьер-лиги в этом сезоне в некоторой степени пожалела нас, не поставив стартовые поединки 2021 года в ранние временные слоты. Но каким был подбор поединков! Эвертон и Лестер выступали на разогреве у противостояния на Олд Траффорд между Манчестер Юнайтед и бирмингемской Астон Виллой. Все четыре команды претендовали на места в потенциальной зоне еврокубков, по состоянию на момент конца 2020 года, поэтому битвы обещали быть напряженными.

"Красные дьяволы" и "львы" преследовали разные задачи в отчетной игре. Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера вполне обоснованно претендовал на то, чтобы догнать Ливерпуль по набранным очкам в турнирной таблице. В это же время, потолком возможностей для команды Дина Смита было сокращение дистанции с Юнайтед до одного балла. Впрочем, когда речь идет о борьбе в верхней части турнирной таблицы, то и такие постепенные продвижения могут считать достаточным успехом.

Достаточно высокая динамика уже от стартового свистка с обеих сторон охотно привлекала внимание зрителей, особенно — на фоне вялой первого тайма игры в Ливерпуле. Хозяева сумели первыми показать агрессию у чужих владений, однако Мартинес в эффектном прыжке отразил удар с подкруткой от Мартиаля на 11-й минуте. Уже в следующей ответной атаке Виллы Макгинн проверил реакцию де Хеа ударом слету в завершении подачи Кэша с правого фланга. Пристрелку команды провели успешно, после чего последовала очередная порция единоборств в центре поля.

Коллектив Солскьяера совершил очередной заход на цель уже ближе к перерыву, в чем оказался достаточно успешен. Быстрая атака правым флангом обернулась подачей Ван-Биссаки на ближнюю штангу, которую не смог перехватить Мингс, а Мартиаль головой расстрелял Мартинеса с близкой дистанции. Это был достаточно логичный итог первой половины, ведь "Красные дьяволы" постепенно начали отвоевывать контроль незадолго до голевого эпизода.

Во второй тайм Юнайтед входил достаточно сложно. Вилла плотно насела на собственные фланги атаки, в результате чего в штрафную де Хеа начали сыпаться подачи со всех сторон. На 58-й минуте гости проявили хитрость при быстром розыгрыше штрафного в левом фланге, после чего Грилишу никто не мог помешать прострелом на дальний угол вратарской найти одинокого Траоре.

Однако не успели "львы" как следует порадоваться успеху, как тут же в их ворота был назначен достаточно спорный пенальти якобы за фол Дугласа Луиса против Погба. VAR не обнаружил ошибки арбитра в данном эпизоде, поэтому Бруну Фернандеш получил очередную возможность поразить ворота соперников своей команды по АПЛ, и был точен при ударе в левый нижний угол.

Оставшееся время поединка запомнилось молниеносными атаки с обеих сторон, которые регулярно завершались опасными ударами, однако голкиперы работали на пределе концентрации. Юнайтед проявлял серьезную агрессию в районе 75-й минуты, в то время как гости оставили за собой право на финальный штурм. Впрочем, ни одна из сторон так и не достигла желаемого успеха в этот период, поэтому за хозяевами поля была закреплена итоговая победа.

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет в гостях у Бернли, а Астон Вилла на своем поле будет принимать лондонский Тоттенхэм.— Астон Вилла 2:1Мартиаль, 40, Фернандеш, 62 (пен.) — Траоре, 58Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Шоу — Фред (Туанзебе, 90+4) — Погба, Мактоминей (Матич, 64) — Фернандеш (Джеймс, 86) — Рашфорд, Мартиаль.Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис — Траоре (Рэмси, 79), Грилиш, Эль-Гази (Дэвис, 84) — Уоткинс.Предупреждения: Магуайр, Байи, Шоу, Матич.