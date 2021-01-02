Португальский полузащитник удивляет результативностью.
Бруну Фернандеш, getty images
02 января 2021, 00:28
Бруну Фернандеш отметился голом с одиннадцатиметровой отметки в поединке 17-го тура чемпионата Англии против Астон Виллы, принеся своей команде победу.
Португальский полузащитник принял участие в 33 голах (19+14) в 30 поединках с момента дебюта в АПЛ, сообщает Opta.
Более высокий показатель в первых 30 играх в английском Премьер-лиге только у Эндрю Коула — 37.
В общей сложности португальский полузащитник провел за манкуниацнев 45 матчей, в которых отметился 26 голами и 17 ассистами.
Напомним, что ранее Фернандеш в шестой раз за год стал игроком месяца в Манчестер Юнайтед.