Англия

Португальский полузащитник удивляет результативностью.

Бруну Фернандеш отметился голом с одиннадцатиметровой отметки в поединке 17-го тура чемпионата Англии против Астон Виллы, принеся своей команде победу.

Португальский полузащитник принял участие в 33 голах (19+14) в 30 поединках с момента дебюта в АПЛ, сообщает Opta.

Более высокий показатель в первых 30 играх в английском Премьер-лиге только у Эндрю Коула — 37.

В общей сложности португальский полузащитник провел за манкуниацнев 45 матчей, в которых отметился 26 голами и 17 ассистами.

Напомним, что ранее Фернандеш в шестой раз за год стал игроком месяца в Манчестер Юнайтед.