Бруну Фернандеш стал лучшим игроком декабря в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов".

Португальский полузащитник в минувшем месяце провел девять поединков, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Отметим, что для Бруну Фернандеша данная награда стала уже шестой в этом году — он перешел в Манчестер Юнайтед в январе 2020-го года.

Напомним, что Бруну Фернандеш поучаствовал более чем в половине голов Манчестер Юнайтед в АПЛ с момента перехода.