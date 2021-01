Бруну Фернандеш стал лучшим игроком декабря в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов".

Португальский полузащитник в минувшем месяце провел девять поединков, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

