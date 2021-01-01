Португальский полузащитник продолжает собирать награды.
Бруну Фернандеш, getty images
01 января 2021, 20:54
Бруну Фернандеш стал лучшим игроком декабря в Манчестер Юнайтед, сообщает официальный твиттер-аккаунт "красных дьяволов".
Португальский полузащитник в минувшем месяце провел девять поединков, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
Отметим, что для Бруну Фернандеша данная награда стала уже шестой в этом году — он перешел в Манчестер Юнайтед в январе 2020-го года.
Напомним, что Бруну Фернандеш поучаствовал более чем в половине голов Манчестер Юнайтед в АПЛ с момента перехода.