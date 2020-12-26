Англия

Хавбек Манчестер Юнайтед рассказал об атмосфере в команде.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после матча 15-го тура АПЛ с Лестером (2:2), в котором он отметился голом.

"Я наслаждаюсь игрой, вокруг меня хорошая команда, которая с самого начала помогает мне. Парни вселяют в меня уверенность, а когда у тебя такая поддержка, ты чувствуешь себя лучше.

Мы нацелены побеждать. Когда смотришь на другие команды, ты не сосредоточен на том, на что способен сам", – приводит слова Фернандеша BBC.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Лестер — Манчестер Юнайтед.