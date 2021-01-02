Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка 17-го тура чемпионата Англии.

В рамках семнадцатого тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на своем поле сумел прерывать внушительную пятиматчевую серию без поражений, которая до отчетной встречи сформировала Астон Вилла.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера сумели оформить первый забитый мяч перед уходом на перерыв, после чего, уже во второй половине матча, удачно отреагировали на резкий выпад от соперников.

Смотрите обзор матча Манчестер Юнайтед — Астон Вилла:







Манчестер Юнайтед — Астон Вилла 2:1

Голы: Мартиаль, 40, Фернандеш, 62 (пен.) — Траоре, 58



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Байи, Шоу — Фред (Туанзебе, 90+4) — Погба, Мактоминей (Матич, 64) — Фернандеш (Джеймс, 86) — Рашфорд, Мартиаль.



Астон Вилла: Мартинес — Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис — Траоре (Рэмси, 79), Грилиш, Эль-Гази (Дэвис, 84) — Уоткинс.



Предупреждения: Магуайр, Байи, Шоу, Матич.