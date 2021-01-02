Англия

Нидерландский футболист недоволен своим положением в команде.

Как сообщает британское издание Daily Mail, нидерландский защитник Манчестер Юнайтед Тимоти Фосу-Менса отказался от продления контракта с клубом по причине недовольства количеством игрового времени в новом сезоне.

Сыграв всего три матча (108 минут) за "красных дьяволов" от начала футбольного года, футболист отклонил новое трехлетнее предложение, не поверив в возможность выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

Действующее соглашение с клубом рассчитано до конца июня 2021 года, поэтому футболист уже может приступать к переговорам с иными клубами для подписания предварительных соглашений. Источник сообщает, что в услугах игрока заинтересованы французские Марсель и Монако, а также берлинская Герта.

Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 4 млн евро.

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