Англия

Португалец поведал о своей результативности.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказал свое мнение о том, что он забивает много голов с пенальти.

"Я чувствую, что должен забить пенальти. Мне важно забить гол, и неважно, каким образом это сделать.

Вы должны выигрывать поединки независимо от того, как. Я уверен в себе, когда берусь бить пенальти, иначе я бы свалил эту ношу за кого-то другого", — сказал Фернандеш BBC Sport.

Напомним, в последнем поединке АПЛ гол португальца принес Юнайтед домашнюю победу над Астон Виллой.