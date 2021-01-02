Португалец поведал о своей результативности.
Бруну Фернандеш, getty images
02 января 2021, 19:35
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказал свое мнение о том, что он забивает много голов с пенальти.
"Я чувствую, что должен забить пенальти. Мне важно забить гол, и неважно, каким образом это сделать.
Вы должны выигрывать поединки независимо от того, как. Я уверен в себе, когда берусь бить пенальти, иначе я бы свалил эту ношу за кого-то другого", — сказал Фернандеш BBC Sport.
Напомним, в последнем поединке АПЛ гол португальца принес Юнайтед домашнюю победу над Астон Виллой.