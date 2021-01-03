Англия

Наставник Манчестер Сити изменил свою позицию относительно допустимых сроков работы для главного тренера.

Главный тренер английского Манчестер Сити Хосеп Гвардиола перед матчем против лондонского Челси дал традиционное интервью, одной из тем которого стали ранее сказанные испанским специалистом слова об отсутствии необходимости до последнего находится в игре в его профессии.

"Раньше я думал, что скоро уйду на пенсию, но теперь мое мнение по этому поводу поменялось — говорит 49-летний Гвардиола, которому ранее пришлась не по душе перспектива работать столько же, сколько и Рой Ходжсон, которому сейчас 73 года, — Сейчас я уже не могу сказать, когда будет лучше завершить свою карьеру. Полученный опыт позволил смотреть на вещи несколько иначе".

Относительно предстоящего поединка, наставник Манчестер Сити предостерег фанатов и журналистов от поспешных предсказаний результатов: "Мы имеем все шансы проиграть ближайшие две игры, поэтому торопиться не стоит. В Премьер-лиге каждая игра настолько сложна, что проще не думать о необходимости исключительно побеждать. Когда я только прилетел сюда, мне сказали, что АПЛ — это чемпионат, в котором каждый может обыграть каждого. Только в этом сезоне я смог осознать это в полной мере.

Сейчас я впервые вижу в Премьер-лиге, что одна команда способна проиграть или выиграть семь матчей кряду, сменив одну серию на другую. Результаты непредсказуемы", — подытожил Хосеп Гвардиола.

Матч Челси — Манчестер Сити состоится в воскресенье, 3 января. Начало в 18:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.